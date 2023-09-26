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    Боснийский нападающий «Балтики»: Калининград напоминает маленький европейский город

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    Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался об адаптации в калининградском клубе.

    Гедеон Гузина
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    Гедеон Гузина

    «Как мне в Калининграде и в России в целом? Точно можно сказать, что Калининград не похож на другие города. Иногда есть ощущения, что я не в России, а в каком‑то европейском городе.

    Я тут уже ко многому привык, просто потрясающее место. Команда очень помогла мне освоиться. Калининград сам по себе маленький, тихий, но для жизни всё есть. Классно!

    Нравится мне не только в Калининграде — я видел много прекрасных городов в России. Мне больше всего понравилась Казань, кстати. В Питере ещё не был. Москва тоже классная, но слишком уж большая для меня.

    Учил ли русский язык? Нет! Вообще не учил. Там что‑то услышал, там где‑то пацанам сказал — так и пошло. Говорить могу, но можно было и лучше», — приводит слова нападающего «Балтики» Матч ТВ.

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    • Напомним, что Гузина перешел в стан калининградской команды этим летом и уже успел провести 9 матчей за «Балтику» в РПЛ, забив один гол.

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