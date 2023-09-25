ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу
  • 11:13
    • Карасев может быть назначен на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
  • 10:39
    • Дзюба на вопрос о Семаке после победы над «Зенитом»: А кто это?
  • 07:15
    • «Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо Сити»
  • 00:13
    • Рублев в паре с Хуркачем проиграли Тиафо и Шелтону на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
    Все новости спорта

    Карасев может быть назначен на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Футбол России РФС УЕФА Евро-2024
    Российский арбитр Сергей Карасев в ближайшее время может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА, сообщает Sport24.

    Сергей Карасев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Карасев

    Это может случиться до конца текущего года.

    Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором успешно сдал все тесты, произведя приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.

    Россиянин является кандидатом на судейство одной из официальных встреч УЕФА. Это может быть как матч с участием сборных, так и игра какого-либо из еврокубков.

  • Арбитр Карасев: Четко понимаю, что моя международная карьера закончена
  • Читайте по теме

    • Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры