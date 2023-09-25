Карасев может быть назначен на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Это может случиться до конца текущего года.
Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором успешно сдал все тесты, произведя приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.
Россиянин является кандидатом на судейство одной из официальных встреч УЕФА. Это может быть как матч с участием сборных, так и игра какого-либо из еврокубков.
Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.