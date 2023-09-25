Карасев может быть назначен на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года

Российский арбитрв ближайшее время может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА, сообщает Sport24.

Это может случиться до конца текущего года.

Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором успешно сдал все тесты, произведя приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.

Россиянин является кандидатом на судейство одной из официальных встреч УЕФА. Это может быть как матч с участием сборных, так и игра какого-либо из еврокубков.

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.