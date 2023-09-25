Гончаренко: Самое обидное, что мы сейчас не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен

Главный тренервысказался относительно поединка против(0:2).

«Во-первых, преимущество оценивается не во владении, а в моментах. Как таковых моментов у "Краснодара" не было.

Самое обидное — что мы сейчас не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. То есть если помощник судьи определяет офсайд, значит, это офсайд. А не ВАР ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно уже в этом убеждались.

К сожалению, с такими клубами, как наш, эпизод даже смотреть не будут. Матч закончился с ложным счетом, такой результат — на этом все.

Решение засчитать второй мяч — катастрофическое? Ну, почему катастрофическое? Просто разная оценка эпизода. Зачем нужен помощник, который определяет офсайд? Пускай тогда ВАР определяет. Мы можем коснуться таких эпизодов — по большому счету, наши даже смотреть не будут. После того, как Бобровский не поставил пенальти в Казани и никто об этом не написал и не сделал никаких выводов», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Урал» — на 8-й строчке (14).