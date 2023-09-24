«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 6-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 15-й минуте встречи. Нападающий «Вильярреала» Александр Серлот вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 1:0.

Спустя всего минуту, на 16-й минуте полузащитник хозяев Кике Перес сумел сравнять счет. Игрок подобрал мяч, освободился от опеки и вогнал мяч в ворота — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Вильярреал 1:1 Голы: 0:1 Александр Сёрлот (15'), 1:1 Кике Перес (16') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес (Пате Сисс, 70'), Оскар Валентин, Иси Паласон (Jorge De Frutos Sebastian, 60'), Кике Перес (Оскар Трехо, 70'), Альваро Гарсия (Бебе, 88'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 60') Вильярреал: Александр Сёрлот, Херар Морено (Мануэль Тригерос, 56'), Йереми Пино (Carlos Romero, 89'), Алекс Баэна (Хосе Моралес Луис, 76'), Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 76'), Даниэль Парехо, Альберто Морено, Айсса Манди, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Филип Йоргенсен Предупреждения: Альваро Гарсия (18'), Альберто Морено (62'), Серхио Камельо (63'), Сантьяго Комесанья (73'), Альберто Морено (78')

После этого матча «Райо Вальекано» занимает 6-е место в таблице Примеры с 10-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 10-й строчке (7).