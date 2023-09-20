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    «Ростов» по пенальти одолел «Рубин» в Кубке России

    «Рубин» — «Ростов»: счет матча 1:1, по пенальти 2:4, обзор голов

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    В матче четвертого тура группового этапа Кубка России казанский «Рубин» и «Ростов» в основное время сыграли вничью со счетом 1:1.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    На гол Германа Игнатова хозяева ответили точным ударом Марата Апшацева.

    В итоге все решалось в серии послематчевых пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Ростова» с результатом 4:2.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Рубин — Ростов 1:2
    Голы: 0:1 Ignatov G. (27'), 1:1 Марат Апшацев (49'), : Роман Тугарев (пенальти) (1'), : Игор Вуячич (пенальти) (2'), : Егор Голенков (пенальти) (2'), : Игорь Коновалов (пенальти) (3'), : Кирилл Щетинин (пенальти) (3'), : Ignatov G. (пенальти) (4') Рубин: Никита Янович, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Руслан Безруков, Игорь Коновалов, Марат Апшацев, Cumic N., Drezgic U., Максим Ширяев, Мераби Уридия, Даниил Кузнецов Ростов: Никита Медведев, Ignatov G., Давид Семенчук, Данила Прохин, Kirsch I., Роман Акбашев, Андрей Лангович, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Роман Тугарев, Алексей Ионов Предупреждения: Drezgic U. (45'), Андрей Лангович (72'), (87'), (89')

    После этой игры «Ростов» набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу. У «Рубина» четыре пункта и последняя строчка.

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