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    Снейдер: Индзаги нашёл баланс между старыми и молодыми футболистами в «Интере»

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    Экс-игрок «Интера» Уэсли Снейдер высоко оценил игру команды под руководством главного тренера Симоне Индзаги.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «С того вечера, когда "Интер" сыграл с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов, он получил ещё большую уверенность в себе и понял, что благодаря своей игре может победить любого соперника.

    Я не удивлён этим, потому что клуб обладает прочной структурой, но остальные успехи — заслуга сильного и подготовленного тренера Симоне Индзаги.

    Это правда, что команду покинули игроки, которые вошли в историю клуба, но трансферная компания была проведена тщательно. Индзаги нашёл баланс между старыми и молодыми футболистами», — приводит слова Снейдера сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне миланская команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе.

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