ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это
    Все новости спорта

    Защитник «Спартака» Хлусевич мог перейти в «Болонью»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Серия A Футбол Италии Болонья
    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что ему поступало предложение от итальянской «Болоньи».

    Даниил Хлусевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Хлусевич

    «Агент говорил, что было предложение от "Болоньи". Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне "Спартака". Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.

    На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры