Защитник «Спартака» Хлусевич мог перейти в «Болонью»

Защитник «Спартака»заявил, что ему поступало предложение от итальянской «Болоньи».

«Агент говорил, что было предложение от "Болоньи". Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне "Спартака". Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.