ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗаколдованный турнир. Сумеет ли обновленный ПСЖ наконец взломать код Лиги чемпионов?
    Все новости спорта

    Агент: Гайч хотел провести этот сезон в ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Суперлига Турции Футбол Турции
    Нападающий Адольфо Гайч не хотел покидать ЦСКА перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщил Пабло Каро, агент аргентинского футболиста.

    Адольфо Гайч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адольфо Гайч

    Гайч проведет текущий сезон на правах аренды в турецком «Ризеспоре».

    «Адольфо хотел провести этот сезон в ЦСКА. Он видел продолжение своей карьеры именно здесь. У Гайча не было желания уходить куда-либо. Однако, клуб принял другое решение. О причине трансфера Адольфо в Турцию нужно спросить в совете директоров ЦСКА.

  • Федотов: Гайч дал понять, что прямо сейчас не помог бы ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Ему больно каждый раз, когда он уходит отсюда. Он хочет добиться успеха в ЦСКА. Гайч хочет получить свой шанс, как это сделали Карраскаль и Медина. Будем надеяться, что хотя бы в будущем у него появится такая возможность», — приводит слова агента Sport24.

    Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. С тех пор в 37 матчах за «армейцев» он забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Краснодар» вновь обыграть «Динамо»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Пари НН» обыграет «Спартак»?!
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры