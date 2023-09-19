Агент: Гайч хотел провести этот сезон в ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч не хотел покидать ЦСКА перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщил Пабло Каро, агент аргентинского футболиста.

Гайч проведет текущий сезон на правах аренды в турецком «Ризеспоре».

«Адольфо хотел провести этот сезон в ЦСКА. Он видел продолжение своей карьеры именно здесь. У Гайча не было желания уходить куда-либо. Однако, клуб принял другое решение. О причине трансфера Адольфо в Турцию нужно спросить в совете директоров ЦСКА.

Ему больно каждый раз, когда он уходит отсюда. Он хочет добиться успеха в ЦСКА. Гайч хочет получить свой шанс, как это сделали Карраскаль и Медина. Будем надеяться, что хотя бы в будущем у него появится такая возможность», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. С тех пор в 37 матчах за «армейцев» он забил три гола и отдал четыре результативные передачи.