Иско: Не могу сказать, что в «Реале» ко мне относились несправедливо

Хавбек «Бетиса»высказался об уходе из мадридского

«Не чувствовал, что в последние годы в "Реале" ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.

Мне бы хотелось получить тёплый приём от болельщиков на "Сантьяго Бернабеу", потому что "Реал" был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать всё, что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше в связи с моей ситуацией в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки», — приводит слова Иско AS.

Иско играл за «Реал» с 2013 по 2022 год. Летом 2023 года футболист перешел в «Бетис» из «Севильи» в статусе свободного агента.

Transfermarkt оценивает Иско в 5 млн евро.