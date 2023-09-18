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    Бундеслига. «Байер» и «Бавария» сохранили двоевластие

    Итоги 4-го тура чемпионата Германии по футболу

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    Фрагмент матча «Бавария» — «Байер»
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    Фрагмент матча «Бавария» — «Байер»
    «Байер» и «Бавария» провели очную дуэль, так и не определив победителя. Тандем продолжает возглавлять немецкую Бундеслигу. К группе лидеров вплотную подобрались «Лейпциг», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

    Изменения в турнирной таблице

    «Унион» и «Айнтрахт» рухнули в турнирной таблице, потеряв по 5 позиции. После матчей 4-го тура берлинский клуб расположился на 8-м месте, а Франкфурт занял 9-ю строчку.

    На одну позицию вверх поднялись «Лейпциг» (3 место), «Штутгарт» (4 место), «Хоффенхайм» (5 место) и «Вольфсбург» (6 место).

    Вице-чемпион «Боруссия» Д поднялась сразу на три строчки вверх и теперь занимает 7 место в чемпионате Германии.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вверх по турнирной таблице поднялся новичко лиги «Хайденхайм». Дебютант поднялся с 15-й строчки на 11-ю.

    Есть изменения и в зоне вылета — первое очко набрал «Дармштадт 98». В итоге новичок с последнего 18-го места переместился на 17-е.

    Битва лидеров

    Центральный поединок 4-го тура чемпионата Германии прошёл в Мюнхене: «Бавария» принимала «Байер». Соперники на данный момент делят первое место в Бундеслиге.

    Счет в поединке открыл действующий чемпион — за «Баварию» на 7-й минуте гол забил Гарри Кейн. Восстановить равновесие на табло «Байеру» удалось на 24-й минуте — отличился Алехандро Гримальдо.

    «Бавария» — «Байер»
    globallookpress.com

    Основные события второго тайма произошли в самой концовке. На 86-й минуте поединка Леон Горецка вывел «Баварию» вперёд. Однако «Байеру» удалось уйти от поражения в компенсированное время. На 94-й минуте спасительный гол в составе «фармацевтов» забил Эсекиэль Паласиос. В итоге «Бавария» и «Байер» завершили поединок вничью (2:2) и набрали по 10 очков.

    Группа преследователей

    Сразу 4 команды набрали одинаковое количество очков. Речь о «Лейпциге», «Штутгарте», «Хоффенхайме» и «Вольфсбурге». Все заработали по 9 баллов.

    Третье место в немецком первенстве по дополнительным показателям занимает «Лейпциг». В 4-м туре коллектив разгромил «Аугсбург» (3:0). Авторами забитых мячей стали Хави Симонс, Лоис Опенда и Давид Раум.

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    • Четвертая строчка у «Штутгарта», который обыграл «Майнц 05» в гостевой игре (3:1). В состав «шпор» хет-трик оформил Серу Гирасси.

    На пятом месте турнирной таблицы идёт «Хоффенхайм», переигравший «Кельн» (3:1). А «Вольфсбург» (6 место) оказался сильнее «Униона» со счетом 2:1.

    Успех вице-чемпиона

    Два тура подряд не мог выиграть вице-чемпион Германии — «Боруссия» Д. «Шмели» в рамках минувшего тура нанесли поражение «Фрайбургу» (4:2).

    За «черно-желтых» дублем отметился Матс Хуммельс. Также по голу забили Дониелл Мален и Марко Ройс.

    Марко Ройс, игрок «Борусси» Д
    globallookpress.com

    Таким образом дортмундский клуб набрал 8 очков и от лидеров чемпионата отстает всего на 2 пункта.

    Тур № 5

    В субботу, 23 сентября «Бавария» сыграет матч против «Бохума» — команды из нижней части турнирной таблицы.

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    Второй лидер Бундеслиги — «Байер» свой поединок сыграет в воскресенье, 24 сентября. Соперник — дебютант немецкого первенства — «Хайденхайм».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вице-чемпион «Боруссия» Дортмунд проведет домшнюю игру против «Вольфсбурга». Игра запланирована на субботу, 23 сентября.

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