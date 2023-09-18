Бундеслига. «Байер» и «Бавария» сохранили двоевластие

Изменения в турнирной таблице
«Унион» и «Айнтрахт» рухнули в турнирной таблице, потеряв по 5 позиции. После матчей 4-го тура берлинский клуб расположился на 8-м месте, а Франкфурт занял 9-ю строчку.
На одну позицию вверх поднялись «Лейпциг» (3 место), «Штутгарт» (4 место), «Хоффенхайм» (5 место) и «Вольфсбург» (6 место).
Вице-чемпион «Боруссия» Д поднялась сразу на три строчки вверх и теперь занимает 7 место в чемпионате Германии.
Календарь и таблица Бундеслиги
Вверх по турнирной таблице поднялся новичко лиги «Хайденхайм». Дебютант поднялся с 15-й строчки на 11-ю.
Есть изменения и в зоне вылета — первое очко набрал «Дармштадт 98». В итоге новичок с последнего 18-го места переместился на 17-е.
Битва лидеров
Центральный поединок 4-го тура чемпионата Германии прошёл в Мюнхене: «Бавария» принимала «Байер». Соперники на данный момент делят первое место в Бундеслиге.
Счет в поединке открыл действующий чемпион — за «Баварию» на 7-й минуте гол забил Гарри Кейн. Восстановить равновесие на табло «Байеру» удалось на 24-й минуте — отличился Алехандро Гримальдо.
Основные события второго тайма произошли в самой концовке. На 86-й минуте поединка Леон Горецка вывел «Баварию» вперёд. Однако «Байеру» удалось уйти от поражения в компенсированное время. На 94-й минуте спасительный гол в составе «фармацевтов» забил Эсекиэль Паласиос. В итоге «Бавария» и «Байер» завершили поединок вничью (2:2) и набрали по 10 очков.
Группа преследователей
Сразу 4 команды набрали одинаковое количество очков. Речь о «Лейпциге», «Штутгарте», «Хоффенхайме» и «Вольфсбурге». Все заработали по 9 баллов.
Третье место в немецком первенстве по дополнительным показателям занимает «Лейпциг». В 4-м туре коллектив разгромил «Аугсбург» (3:0). Авторами забитых мячей стали Хави Симонс, Лоис Опенда и Давид Раум.
Четвертая строчка у «Штутгарта», который обыграл «Майнц 05» в гостевой игре (3:1). В состав «шпор» хет-трик оформил Серу Гирасси.
На пятом месте турнирной таблицы идёт «Хоффенхайм», переигравший «Кельн» (3:1). А «Вольфсбург» (6 место) оказался сильнее «Униона» со счетом 2:1.
Успех вице-чемпиона
Два тура подряд не мог выиграть вице-чемпион Германии — «Боруссия» Д. «Шмели» в рамках минувшего тура нанесли поражение «Фрайбургу» (4:2).
За «черно-желтых» дублем отметился Матс Хуммельс. Также по голу забили Дониелл Мален и Марко Ройс.
Таким образом дортмундский клуб набрал 8 очков и от лидеров чемпионата отстает всего на 2 пункта.
Тур № 5
В субботу, 23 сентября «Бавария» сыграет матч против «Бохума» — команды из нижней части турнирной таблицы.
Второй лидер Бундеслиги — «Байер» свой поединок сыграет в воскресенье, 24 сентября. Соперник — дебютант немецкого первенства — «Хайденхайм».
Вице-чемпион «Боруссия» Дортмунд проведет домшнюю игру против «Вольфсбурга». Игра запланирована на субботу, 23 сентября.
Матчи 5-го тура чемпионата Германии пройдут с 22 по 24 сентября.