Ташуев: Закономерное очко, заработанно‑приобретенное

Главный тренер воронежскогопрокомментировал ничью в матче с(0:0).

«В раздевалке поблагодарили ребят за боевую игру и боевую ничью. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами. Закономерное очко, заработанно‑приобретенное.

Футбол крашен голами, а не вымученными очками. Мы хотим, чтобы команда играла в атакующий футбол. Что‑то получается, что‑то пока нет. "Урал" тоже команда крепкая. Можно ли сказать, что сегодня увидели ташуевский футбол? Лоскутно», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Урал» набрал 14 очков и остался на пятом месте в таблице РПЛ. «Факел» (5) находится на 15-й строчке.