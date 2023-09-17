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    Серхио Рамос — после возвращения в «Севилью»: «Это невозможно описать словами»

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    Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал о своих впечатлениях от победы над «Лас-Пальмасом» (1:0) в 5-м туре испанской Ла Лиги и возвращения в родной клуб, который он покинул в 2005 году.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Доволен результатом команды, особенно после тяжелого старта для нее. У нас было одно преимущество — играть дома после перерыва. Мы играли очень интенсивно, прессинговали. Я думаю, у нас было как минимум 26 моментов, когда мы могли увеличить счет, но мы заработали 3 важных очка. Я испытал очень сильные эмоции.

    Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Победа — лучший способ сделать это. Пусть это станет началом хорошей серии», — приводит Marca слова Рамоса.

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    • В начале сентября стало известно, что Серхио Рамос подписал годичный контракт с «Севильей» в статусе свободного агента. Он является воспитанником андалусийского клуба, за который выступал с 2002 по 2005 год, а затем перешел в мадридский «Реал».

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