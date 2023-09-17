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    Гончаренко: Мы в любом случае в домашнем матче должны рассчитывать на победу

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Факела» (0:0).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Мы в любом случае в домашнем матче должны рассчитывать на победу. Мы понимали, что "Факел" будет играть в четыре защитника. В первом тайме очень плохо действовали, зажато, часто использовали дальние передачи. За последние игры создали много моментов, но пока реализации не хватает. Недонастроя точно нет. У "Факела" совсем другой эмоциональный фактор», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    «Урал» набрал 14 очков и остался на пятом месте в таблице РПЛ. «Факел» (5) находится на 15-й строчке.

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