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    Деограсия: Для меня каждая игра как финал

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался относительно поединка против «Локомотива» (2:0).

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды.

    У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этими возможностями.

    Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

    «Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» (12) идет на 8-й позиции.

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