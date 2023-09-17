Деограсия: Для меня каждая игра как финал

Главный тренервысказался относительно поединка против(2:0).

«Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды.

У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этими возможностями.

Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» (12) идет на 8-й позиции.