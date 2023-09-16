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    «Ренн» сделал камбэк с 0:2 и сыграл вничью с «Лиллем» в матче Лиги 1

    «Ренн» — «Лилль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Лилль» сыграл вничью с «Ренном» (2:2) в матче 5-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме гости забили только один гол. Отличился защитник «Лилля» Лени Йоро на 33-й минуте встречи.

    Второй гол «Лилль» забил уже на 62-й минуте. Точным ударом отличился защитник гостей Бафоде Диаките.

    На 74-й минуте «Ренн» сократил отставание до минимума благодаря голу игрока обороны Лоранса Ассиньона.

    Уже на 89-й минуте встречи хозяева все-таки сравняли счет. Нападающий «Ренна» Ибрахим Салах с передачи все того же Ассиньона сумел сравнять счет — 2:2.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Лилль 2:2
    Голы: 0:1 Лени Йоро (33'), 0:2 Бафоде Диаките (62'), 1:2 Лоранс Ассиньон (74'), 2:2 Ибрахим Салах (89') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон, Варме Омари, Артур Теате, Адриен Трюффер, Батист Сантамария (Фабиан Ридер, 65'), Неманья Матич (Mathis Lambourde, 81'), Энцо Ле Фе (Людовик Блас, 64'), Бенжамен Буриго, Амин Гуири (Bertug Ozgur Yildirim, 64'), Дезире Дуэ (Ибрахим Салах, 55') Лилль: Джонатан Дэвид, Иван Кавалейру (Хакон-Арнар Харальдссон, 81'), Реми Кабелла (Габриэль Гудмундссон, 89'), Юсуф Язиджи (Тьяго Сантос, 81'), Анхель Гомес, Бенжамен Андре, Исмаили, Самуэль Юмтити, Лени Йоро, Бафоде Диаките, Люка Шевалье Предупреждения: Юсуф Язиджи (30'), Неманья Матич (32'), Бафоде Диаките (52'), Джонатан Дэвид (86'), Анхель Гомес (89')

    После этого матча «Ренн» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 7-ю очками в активе. «Лилль» располагается на 5-й позиции (8 баллов).

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