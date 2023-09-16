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    Дубль Влаховича обеспечил «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Лацио»

    «Ювентус» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Лацио» (3:1) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

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    Первый гол «старая синьора» забила уже на 10-й минуте встречи. Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович принял подачу от партнера по команде в штрафной соперника, обработал мяч и попал точно в угол ворот — 1:0.

    Уже на 26-й минуте хозяева удвоили преимущество. Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза совершил красивый удар в левый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.

    На 64-й минуте «Лацио» сократил отставание до минимума. Полузащитник команды Луис Альберто мощно пробил в правый верхний угол ворот.

    Спустя всего 3 минуты все тот же Влахович восстанавливает разрыв в 2 мяча. Форвард совершил точный удар со средней дистанции.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Лацио 3:1
    Голы: 1:0 Душан Влахович (10'), 2:0 Федерико Кьеза (26'), 2:1 Луис Альберто (64'), 3:1 Душан Влахович (67') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 72'), Фабио Миретти (Николо Фаджоли, 59'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Андреа Камбьязо, 59'), Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 83'), Душан Влахович (Мойзе Кин, 84') Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 69'), Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 73'), Луис Альберто, Данило Катальди (Николо Ровелла, 46'), Даити Камада (Маттео Гюэндузи, 78'), Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 46'), Алессио Романьоли, Николо Казале, Адам Марушич, Иван Проведель Предупреждения: Фабио Миретти (8'), Бремер Глейсон (16'), Федерико Гатти (61'), Андреа Камбьязо (77'), Душан Влахович (82'), Лука Пеллегрини (85')

    После этого матча «Ювентус» занимает 1-е место в таблице Серии А (10 очков). «Лацио» — на 15-й позиции (3).

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