Луис Энрике после поражения от «Ниццы»: С «Боруссией» «ПСЖ» сыграет лучше

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от(2:3) в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции.

«"Ницца" — сильная команда, которая знает, как держать мяч. Нам нужно было контролировать мяч. "Ницца" победила заслуженно.

Такие непростые матчи надо выигрывать. Нам было очень тяжело, соперник еще не проигрывал в этом сезоне и показывает хороший футбол под руководством Франческо Фарьоли. Это сильная команда, и следует ее поздравить.

Я доволен выступлением своей команды. Нам нужно прибавлять, но я не беспокоюсь.

Если говорить о трех пропущенных голах, то два — это рикошеты от наших защитников. Но это не оправдание.

Я увидел, как болельщики поддерживали нас при счете 1:3. Во вторник мы сыграем лучше, я настроен оптимистично», — приводит слова Луиса Энрике L'Equipe.

В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 19 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск.