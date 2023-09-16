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    Луис Энрике после поражения от «Ниццы»: С «Боруссией» «ПСЖ» сыграет лучше

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ниццы» (2:3) в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «"Ницца" — сильная команда, которая знает, как держать мяч. Нам нужно было контролировать мяч. "Ницца" победила заслуженно.

    Такие непростые матчи надо выигрывать. Нам было очень тяжело, соперник еще не проигрывал в этом сезоне и показывает хороший футбол под руководством Франческо Фарьоли. Это сильная команда, и следует ее поздравить.

    Я доволен выступлением своей команды. Нам нужно прибавлять, но я не беспокоюсь.

    Если говорить о трех пропущенных голах, то два — это рикошеты от наших защитников. Но это не оправдание.

    Я увидел, как болельщики поддерживали нас при счете 1:3. Во вторник мы сыграем лучше, я настроен оптимистично», — приводит слова Луиса Энрике L'Equipe.

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    • В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 19 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск.

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