ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деонтей Уайлдер5 лучших нокаутеров в боксе в 21 веке
  • 21:08
    • «Динамо» обменялось голами с «Пари НН» в матче РПЛ
  • 21:40
    • «Динамо» в гостях уверенно победило СКА
  • 21:32
    • «Райо Вальекано» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч Примеры
  • 20:45
    • «Бавария» — «Байер»: стартовые составы
    Все новости спорта

    Чемпион юношеского чемпионата Европы Зуев стал игроком сербского «ИМТ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Спартак Крылья Советов
    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев подписал контракт с сербским клубом «ИМТ».

    Александр Зуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зуев

    «Новый этап в карьере, рад присоединиться к "ИМТ" из Сербии. Для меня это возможность попробовать себя в новом чемпионате и показать свои лучшие качества! Спасибо за вашу поддержку», — сообщил Зуев в своем Telegram-канале.

    Летом 2023 года 27-летний Александр Зуев покинул в качестве свободного агента самарские «Крылья Советов». Также он выступал за «Спартак», «Химки», «Ростов», «Рубин».

    В составе юношеской сборной России в 2013 году он выиграл чемпионат Европы до 17 лет, в финале того турнира вышел в стартовом составе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Бавария» и «Байер» выявить сильнейшего?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» уверенно переиграть «Ниццу»?
  • «ПСЖ» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Райо Вальекано» и «Алавес» не порадуют болельщиков голами
  • «Райо Вальекано» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры