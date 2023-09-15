Чемпион юношеского чемпионата Европы Зуев стал игроком сербского «ИМТ»

Бывший полузащитник «Спартака»подписал контракт с сербским клубом

«Новый этап в карьере, рад присоединиться к "ИМТ" из Сербии. Для меня это возможность попробовать себя в новом чемпионате и показать свои лучшие качества! Спасибо за вашу поддержку», — сообщил Зуев в своем Telegram-канале.

Летом 2023 года 27-летний Александр Зуев покинул в качестве свободного агента самарские «Крылья Советов». Также он выступал за «Спартак», «Химки», «Ростов», «Рубин».

В составе юношеской сборной России в 2013 году он выиграл чемпионат Европы до 17 лет, в финале того турнира вышел в стартовом составе.