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    Мартино: Месси был расстроен после ничьей с «Нэшвиллом». Он постоянно стремится к победе

    Футбол Интер Майами MLS
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал об особенностях характера нападающего Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси был явно расстроен после ничей с "Нэшвиллом". Мне пришлось сказать ему: "Расслабься, мы не собираемся выигрывать каждую игру. Мы не можем допускать ничьих, но нам нужно продолжать искать способы роста".

    Месси был очень расстроен, словно мы проиграли игру. Мы все еще пытаемся найти себя, но он постоянно стремится к победе, и изменить этот менталитет очень сложно. Я бы никогда не хотел изменить этот менталитет. Именно это делает его лучше», — приводит слова Мартино The Athletic.

    Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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