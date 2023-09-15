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    Абаскаль: Месси делал все, чтобы избегать школу

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился воспоминаниями об учебе в одной школе с Лионелем Месси.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Абаскаль с 2002 по 2004 год занимался в академии «Барселоны».

    «Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом.

    Помню матч молодежных команд "Севильи" и "Барселоны" U19. "Севилье" было сложно, она почти не выходила со своей половины, но терпела. Держался счет 0:0, пока на замену не вышел 16-летний Месси. Да, ему было 16, а не 19!

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    • Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы — он их сделал сам, буквально заходил в ворота с мячом», — приводит слова испанца Sports.ru.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».

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