Абаскаль: Месси делал все, чтобы избегать школу

Главный тренер «Спартака»поделился воспоминаниями об учебе в одной школе с

Абаскаль с 2002 по 2004 год занимался в академии «Барселоны».

«Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом.

Помню матч молодежных команд "Севильи" и "Барселоны" U19. "Севилье" было сложно, она почти не выходила со своей половины, но терпела. Держался счет 0:0, пока на замену не вышел 16-летний Месси. Да, ему было 16, а не 19!

Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы — он их сделал сам, буквально заходил в ворота с мячом», — приводит слова испанца Sports.ru.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».