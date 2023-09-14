Карпин: Не хочу уходить из «Ростова», но через пару месяцев могу плюнуть на всё

Главный тренер «Ростова» и сборной Россиивысказался о своем будущем.

«Да, у меня была возможность уйти в сборную Армении, но есть Россия и "Ростов". Я отказался.

Был интерес на Ближнем Востоке, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из "Ростова".

Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: "Всё, ###### (конец)". Плюну на всё — и всё», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Карпин также подтвердил, что через его ребенок пойдет в школу в Эстонии.

«Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим. Могу ли представить, что буду работать в России, а они (семья) — жить в Эстонии? Сложно», — добавил наставник «Ростова».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.