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    Карпин: Не хочу уходить из «Ростова», но через пару месяцев могу плюнуть на всё

    Футбол Ростов Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Да, у меня была возможность уйти в сборную Армении, но есть Россия и "Ростов". Я отказался.

    Был интерес на Ближнем Востоке, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из "Ростова".

    Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: "Всё, ###### (конец)". Плюну на всё — и всё», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • Карпин также подтвердил, что через его ребенок пойдет в школу в Эстонии.

    «Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим. Могу ли представить, что буду работать в России, а они (семья) — жить в Эстонии? Сложно», — добавил наставник «Ростова».

    «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.

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