Серб Дрезгич стал игроком «Рубина»

Состав казанскогопополнил 20-летний защитник

«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с "Рубином" сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и "Чукарички". Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба «Рубина».

Урош Дрезгич выступает на позиции центрального защитника, воспитанник ОФК, в 2020 году перешел в «Чукарички», за которые сыграл 23 матча и не отметился результативными действиями. Дрезгич является кандидатом в молодежную сборную Сербии.