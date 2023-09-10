Ван Дейк отреагировал на решение о его дисквалификации

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал продление дисквалификации и штраф в 100 тысяч фунтов за оскорбление арбитра в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:2).

«Четко заявляю, что полностью принимаю решение судейского комитета. Это первая красная карточка в моей карьере в "Ливерпуле". Я позволил разочарованию взять верх над собой в напряженный и горячий момент.

После матча я извинился перед официальными лицами. Беру на себя полную ответственность», — написал защитник в одной из социальных сетей.

Ван Дейк уже пропустил из-за дисквалификации матч против «Астон Виллы», теперь он не сыграет еще и против «Вулвергемптона» 16 сентября.