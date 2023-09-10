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    Канчельскис — о сборной Казахстана: Если выйдут на Европу, это уже будет предел всего

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Казахстана Сборная Северной Ирландии
    Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Пока все еще есть интрига: впереди игры на выезде с датчанами и с Ирландией. Если выйдут на Европу, это уже будет предел всего. А так, в свое время Латвия вышла на Евро и наделала шуму. Неплохо было бы видеть сборную Казахстана на чемпионате Европы. Это было бы большим шагом для казахского футбола.

    Тут еще все будет зависеть от того, как сыграют соперники по группе. После матча Финляндии с Данией ситуация чуть прояснится, и уже можно будет предварительно что-то сказать. Но говорить можно что угодно: англичане считают, что они на бумаге на каждом чемпионате мира и Европы должны быть в тройке, а по итогу... В футбол на бумаге не играют. Все может быть, будем верить в Казахстан», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    Сборная Казастана набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе. Северная Ирландия с 3 очками располагается на 5-й строчке.

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