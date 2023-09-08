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    Ди Мария: То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    Напомним, что единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси.

    «Счастливы, потому что мы взяли три очка, это было самое главное. Мы знаем, что матчи квалификации сложные. Мы также постараемся прибавить в матче с Боливией.

    То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости, нечто особенное. Столько лет в сборной и такая возможность — это очень приятно», — цитирует Ди Марию пресс-служба национальной команды.

    Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.

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