Ди Мария: То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости

Форвард сборной Аргентиныподвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

Напомним, что единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси.

«Счастливы, потому что мы взяли три очка, это было самое главное. Мы знаем, что матчи квалификации сложные. Мы также постараемся прибавить в матче с Боливией.

То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости, нечто особенное. Столько лет в сборной и такая возможность — это очень приятно», — цитирует Ди Марию пресс-служба национальной команды.

Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.