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    Энрикес: Дзюба впечатляет своей игрой

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    Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о лидере «Локомотива» Артеме Дзюбе.

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    «Балтика» проиграла «Локомотиву» (2:3) в седьмом туре РПЛ. Дзюба в этом матче стал автором гола и результативной передачи.

    «Он действительно хороший игрок, что и показал в этом матче. Он обладает большим опытом, мы пострадали от этого. Он был большой опасностью для нашей защиты. Как форвард он хорошо видит и пользуется моментами.

    Я пока не встретился со всеми форвардами РПЛ, но определенно Дзюба впечатляет своей игрой», — приводит слова Энрикеса «Матч ТВ».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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