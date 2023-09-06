Энрикес: Дзюба впечатляет своей игрой

Чилийский нападающий «Балтики»поделился мнением о лидере «Локомотива»

«Балтика» проиграла «Локомотиву» (2:3) в седьмом туре РПЛ. Дзюба в этом матче стал автором гола и результативной передачи.

«Он действительно хороший игрок, что и показал в этом матче. Он обладает большим опытом, мы пострадали от этого. Он был большой опасностью для нашей защиты. Как форвард он хорошо видит и пользуется моментами.

Я пока не встретился со всеми форвардами РПЛ, но определенно Дзюба впечатляет своей игрой», — приводит слова Энрикеса «Матч ТВ».

Дзюба провел в текущем чемпионате России пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.