«Локомотив» может подписать полузащитника «Пари НН»

рассматривает возможность приобретения полузащитника «Пари НН» сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, клубы уже ведут переговоры. Нижегородский клуб хочет получить за игрока 120 миллионов рублей.

Также отмечается, что летом у «Зенита» была возможность вернуть Михайлова за 72 миллиона рублей. При этом зимой санкт-петербургский клуб снова сможет активировать опцию обратного выкупа своего воспитанника.

«Локомотив» может принять решение по трансферу 20-летнего хавбека в четверг, 7 сентября.

Transfermarkt оценивает стоимость Михайлова в 800 тысяч евро.