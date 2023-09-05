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    «Локомотив» может подписать полузащитника «Пари НН»

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    «Локомотив» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, сообщает журналист Иван Карпов.

    Ярослав Михайлов (справа)
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    Ярослав Михайлов (справа)

    По данным источника, клубы уже ведут переговоры. Нижегородский клуб хочет получить за игрока 120 миллионов рублей.

    Также отмечается, что летом у «Зенита» была возможность вернуть Михайлова за 72 миллиона рублей. При этом зимой санкт-петербургский клуб снова сможет активировать опцию обратного выкупа своего воспитанника.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Михайлова в 800 тысяч евро.

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