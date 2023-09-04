Глава РПЛ хочет, чтобы «Спартак» и «Сочи» обменялись кругами

Глава РПЛотметил, что поддерживает обмен кругами между «Спартаком» и «Сочи». В таком случае матч 8-го тура состоится в Москве.

Ранее комиссия лиги по оценке качества футбольных полей рекомендовала не играть на домашнем стадионе сочинцев «Фишт» в течение месяца.

«Меня расстраивает, что в Сочи такое поле. Есть объективные и субъективные причины, но ни лигу, ни стадион такое не красит. Разные ситуации бывают, но мы выстроим работу так, что поля в РПЛ в таком состоянии не будут. Если говорить конкретно об этом случае, мы рассматривали разные варианты, есть самый логичный — обменяться кругами. Это лучше, чем гнать две команды куда‑то на резервный стадион, создавать сложности для болельщиков.

Повторюсь, если есть такая возможность и это ложится в календарь, а пауза позволит провести все необходимые работы, которые уже ведутся, чтобы привести поле в соответствующее состояние, это самый разумный вариант. Посмотрим, что скажут клубы. По регламенту данное решение должны согласовать они и исполком РФС. Если хотите мое мнение: считаю, что в данном случае обмен кругами — это логичный вариант», — сказал Алаев «Матч ТВ».