Иванов: Cоперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли

Президентотреагировал на домашнее поражение от(0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Какой спад у "Урала"? Его нет! Всю игру мы провели на половине поля "Ахмата", у них не было ни одного момента — лишь пенальти. Ставят абсолютно дурацкие одиннадцатиметровые. "Урал" отлично смотрелся, команда здорово двигалась. Что сегодня, что в игре с "Рубином" — соперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли.

Судьи должны контролировать игру, но иногда они действительно хотят хайпануть! Вот сегодня подозвал меня, хотя я ничего не сделал — не было ни мата, никаких-либо других оскорблений. Да, пнул бутылку, и что? За грубое поведение — желтая. В чем здесь грубость? Это футбол, в нем есть эмоции. Мы просто требовали динамичной, быстрой и зрелищной игры.

Сегодня мы не имели права проигрывать, но в отсутствии результатов никого винить не стоит. Три гола с "Зенитом" — грубые ошибки. Может, ребята перегорели, но согласен — игра в Питере была отвратительной. С "Рубином" на первых минутах должен был быть пенальти, но его не поставили. Будь он — игра сложилась бы по-другому. То, что произошло сегодня, несчастный случай. В плане результатов мы расстроены, но качество игры у "Урала" находится на очень приличном уровне», — приводит слова Иванова Sport24.