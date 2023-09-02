2-й таймМанчестер Сити — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Онлайн
  • 18:31
    • Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии, Ферстаппен — второй
  • 17:20
    • КХЛ. «Авангард» переиграл «Сибирь», «Спартак» проиграл «Куньлуню»
  • 17:18
    • «Пари НН» дома победил «Рубин» в РПЛ
  • 14:59
    • «Ахмат» на выезде одолел «Урал»
  • 18:31
    • «Хоффенхайм» уверенно обыграл «Вольфсбург» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Иванов: Cоперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал Ахмат
    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Какой спад у "Урала"? Его нет! Всю игру мы провели на половине поля "Ахмата", у них не было ни одного момента — лишь пенальти. Ставят абсолютно дурацкие одиннадцатиметровые. "Урал" отлично смотрелся, команда здорово двигалась. Что сегодня, что в игре с "Рубином" — соперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли.

    Судьи должны контролировать игру, но иногда они действительно хотят хайпануть! Вот сегодня подозвал меня, хотя я ничего не сделал — не было ни мата, никаких-либо других оскорблений. Да, пнул бутылку, и что? За грубое поведение — желтая. В чем здесь грубость? Это футбол, в нем есть эмоции. Мы просто требовали динамичной, быстрой и зрелищной игры.

    Сегодня мы не имели права проигрывать, но в отсутствии результатов никого винить не стоит. Три гола с "Зенитом" — грубые ошибки. Может, ребята перегорели, но согласен — игра в Питере была отвратительной. С "Рубином" на первых минутах должен был быть пенальти, но его не поставили. Будь он — игра сложилась бы по-другому. То, что произошло сегодня, несчастный случай. В плане результатов мы расстроены, но качество игры у "Урала" находится на очень приличном уровне», — приводит слова Иванова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Остановит ли «Лацио» победный марш «Наполи»?
  • «Наполи» — Лацио«. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одни забивают, другие — нет?!
  • «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры