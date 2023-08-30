«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1 (5:3 по пен.), обзор голов

проиграл2:1 (5:3 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

Первый гол забили хозяева на 19-й минуте встречи. Защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен неосторожно сыграл у своих ворот и организовал автогол.

На 56-й минуте «шпоры» все-таки сравняли счет. Форвард команды Ришарлисон после отличного навеса от партнера по команде вогнал мяч в ворота сильным ударом головой.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Фулхэм». Победный одиннадцатиметровый удар реализовал Жоау Палинья.

«Фулхэм» прошел в 1/16 финала Кубка английской лиги, а «Тоттенхэм» покинул турнир.