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    «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/32 финала

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1 (5:3 по пен.), обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Фулхэм
    «Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» 2:1 (5:3 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

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    Первый гол забили хозяева на 19-й минуте встречи. Защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен неосторожно сыграл у своих ворот и организовал автогол.

    На 56-й минуте «шпоры» все-таки сравняли счет. Форвард команды Ришарлисон после отличного навеса от партнера по команде вогнал мяч в ворота сильным ударом головой.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Фулхэм». Победный одиннадцатиметровый удар реализовал Жоау Палинья.

    «Фулхэм» прошел в 1/16 финала Кубка английской лиги, а «Тоттенхэм» покинул турнир.

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