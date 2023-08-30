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    Семак: Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче с «Балтикой» (0:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр ещё много.

    Для Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» — на втором месте (6 очков).

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