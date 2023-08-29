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    • «Факел» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России
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    «Факел» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России

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    Стали известны составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Оренбург».

    Вадим Евсеев — главный тренер «Факела»
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    Вадим Евсеев — главный тренер «Факела»

    «Факел»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалёв, Титков, Куэро, Марин.

  • Смотреть матч Факел — Оренбург онлайн 29.08.2023 в 17:15. Прямая трансляция
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    • Матч между этими командами пройдет 29 августа в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

    В группе А Кубка России «Оренбург» занимает последнее 4-е место (3 очка). «Факел» — на 3-й строчке (3).

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