«Факел» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России

«Факел»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалёв, Титков, Куэро, Марин.

Матч между этими командами пройдет 29 августа в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

В группе А Кубка России «Оренбург» занимает последнее 4-е место (3 очка). «Факел» — на 3-й строчке (3).