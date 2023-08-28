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    «Карабах» сыграл вничью с «Кяпазом» в дебютном матче Лунева

    Футбол Карабах
    Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев с ничьей дебютировал в чемпионате Азербайджана.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    В матче четвертого тура действующий чемпион Азербайджана с Луневым в воротах сыграл вничью с «Кяпазом» — 1:1.

    Напомним, 19 августа Лунев на правах свободного агента перешел в «Карабах». Стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.

    С лета 2021 года Лунев выступал за «Байер». В составе немецкой команды 31-летний голкипер провел три матча, в которых пропустил четыре мяча. По окончании сезона-2022/23 российский вратарь покинул «Байер» в связи с истечением срока контракта.

    После четырех туров «Карабах» занимает третье место в чемпионате Азербайджана с 7 очками. В 5-м туре команде Лунева предстоит сыграть на выезде с «Сабаилом» 3 сентября.

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