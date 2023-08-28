«Карабах» сыграл вничью с «Кяпазом» в дебютном матче Лунева

Российский вратарь «Карабаха»с ничьей дебютировал в чемпионате Азербайджана.

В матче четвертого тура действующий чемпион Азербайджана с Луневым в воротах сыграл вничью с «Кяпазом» — 1:1.

Напомним, 19 августа Лунев на правах свободного агента перешел в «Карабах». Стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.

С лета 2021 года Лунев выступал за «Байер». В составе немецкой команды 31-летний голкипер провел три матча, в которых пропустил четыре мяча. По окончании сезона-2022/23 российский вратарь покинул «Байер» в связи с истечением срока контракта.

После четырех туров «Карабах» занимает третье место в чемпионате Азербайджана с 7 очками. В 5-м туре команде Лунева предстоит сыграть на выезде с «Сабаилом» 3 сентября.