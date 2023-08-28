«Атлетик» Бильбао — «Бетис»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над(3:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Первый гол гости забили на 2-й минуте встречи. Отличился нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе.

Спустя всего 8 минут гости и вовсе удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника «Бетиса» Иско, который увидел свободное пространство, ворвался в него и забил гол — 2:0.

На 30-й минуте встречи «Атлетик» сократил отставание до минимума. Полузащитник команды Микель Весга уверенно реализовал пенальти, который арбитр назначил в ворота «Бетиса».

На 45-й минуте судья матча вновь ставит на точку. Все тот же Микель Весга сравнял счет благодаря двум реализованным одиннадцатиметровым.

Уже на 45+7-й минуте «Атлетик» и вовсе вышел вперед, не став дожидаться 2-го тайма. Отличился форвард хозяев Горка Гурусета.

Точку в этом матче поставил полузащитник команды из Бильбао Унаи Гомес, забив 4-й гол «Атлетика». Итоговый результат — 4:2 в пользу хозяев.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Бетис 4:2 Голы: 0:1 Виллиан Жозе (2'), 0:2 Иско (10'), 1:2 Микель Весга (пенальти) (30'), 2:2 Микель Весга (пенальти) (45'), 3:2 Горка Гурусета (45 + 7'), 4:2 Unai Gomez (84') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Imanol Garcia de Albeniz (Юри Берчиче, 66'), Микель Весга, Иньиго Руис де Галарета (Дани Гарсия, 85'), Иньяки Уильямс, Икер Муньяин (Unai Gomez, 66'), Нико Уильямс (Асьер Вильялибре, 75'), Горка Гурусета (Алехандро Беренгер, 66') Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 74'), Айосе Перес, Иско, Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 57'), Марк Рока (Андрес Гуардадо, 74'), Родригес Гидо (Поль Акуоку, 65'), Абнер Винисиус (Хуан Миранда, 58'), Луис Фелипе, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Родригес Гидо (44'), Абнер Винисиус (48'), Айтор Паредес (59'), Иньиго Руис де Галарета (61'), Микель Весга (79'), Алехандро Беренгер (90 + 1')

После этого матча «Атлетик» занимает 5-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Бетис» — на 9-й позиции (4).