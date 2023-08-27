«Севилья» — «Жирона»: счет матча 1:2, обзор голов

одержала гостевую победу над(2:1) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 16-й минуте встречи. Полузащитник «Жироны» Янгель Эррера со средней дистанции попал точно под перекладину — 1:0.

На 45+2-й минуте полузащитник «Севильи» Неманья Гудель ударил из-за пределов штрафной и забил в нижний угол ворот.

На 56-й минуте полузащитник «Жироны» Алеиш Гарсия вновь вывел свою команду вперед. Футболист после передачи нанес точный удар в девятку ворот — 2:1.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Жирона 1:2 Голы: 0:1 Янхель Эррера (16'), 1:1 Неманья Гудель (45 + 2'), 1:2 Алейш Гарсия (56') Севилья: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Луак Баде, Неманья Гудель, Адрия Хинер (Хесус Корона, 90'), Иван Ракитич, Джибриль Соу, Лукас Окампос (Рафаэль Мир Висенте, 75'), Сусо, Оливер Торрес (Эрик Ламела, 71'), Юссеф Эн-Несири Жирона: Кристиан Стуани (Артем Довбик, 63'), Savio (Pablo Torre, 90'), Янхель Эррера (Хуанпе, 46'), Иван Мартин, Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 79'), Алейш Гарсия, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Давид Лопес, Арнау Мартинес (Ян Коуту, 78'), Пауло Гассанига Предупреждения: Арнау Мартинес (37'), Лукас Окампос (58'), Кике Салас (75')

После этого матча «Жирона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. «Севилья» — на последней 20-й строчке без набранных очков.