Ди Мария: Мне предлагали невероятный суммы в Саудовской Аравии, но я выбирал сердцем

Полузащитник «Бенфики»рассказал, почему отказался от возможности продолжить карьеру в

Ди Мария перешел в «Бенфику» этим летом в статусе свободного агента. Прошлый сезон аргентинец провел в составе «Ювентуса».

«У меня было много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я выбирал сердцем, поэтому решил вернуться в "Бенфику".

Я благодарен клубу и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное — встречать новых игроков таким образом. Получить такой прием было очень приятно.

Я покинул клуб через парадные двери и вернулся так же. Ко мне относятся очень хорошо», — приводит слова Ди Марии Daily Mail.