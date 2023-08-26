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    Быстров высказался о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»

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    Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, почему не видит смысла оценивать игру Арсена Захаряна после первого матча за «Реал Сосьедад».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Захарян провел около 20 минут в гостевой игре против «Лас-Пальмаса» (0:0), которая стала для него дебютной в составе «Реал Сосьедада».

    «Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забькт гол, тогда и обсудим.

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    • Сейчас всё только в его ногах, руках — не знаю. Зависит от того, как он проявит себя в борьбе за место в основной состав. Попасть основной состав "Реал Сосьедад" гораздо тяжелее, чем в Динамо», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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