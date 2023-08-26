Бруну Фернандеш: Команда показала дух, страсть и желание

Полузащитникдал свой комментарий относительно победы над(3:2).

«Начало было не самым удачным, но мы контролировали ситуацию. Соперник хорошо и плотно оборонялся. Нам было трудно пройти через их футболистов, но мы добились результата — и это главное. Я знал, что у нас есть время на изменение ситуации, мы сохраняли спокойствие, держали мяч.

В целом игра получилась очень хорошей, если не считать четырех минут. Мы знаем, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Эта футболка требует многого, и мы готовы к этому. Команда показала дух, страсть и желание. Просто нужно понимать, что нельзя пропускать так рано», — цитирует Фернандеша ВВС.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с «Арсеналом» 3 сентября.