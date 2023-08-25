Федотов: Результат матча с «Оренбургом» закономерен

Главный тренерпрокомментировал поединок против(1:1).

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого.

Как и говорили до начала матча, у "Оренбурга" эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. "Оренбург" — хорошая команда, тем более играет на своем стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.

Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар мог залететь», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 10 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» два пункта и последняя позиция.