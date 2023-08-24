ЛАСК и «Олимпиакос» добыли победы в квалификации Лиги Европы

Завершились последние два первых поединка финала квалификации Лиги Европы.

Австрийский ЛАСК в родных стенах переиграл «Зриньски Мостар» из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. На дубль Роберта Цуля гости ответили точным ударом Неманьи Библии.

Футбол. Лига Европы. Квалификация ЛАСК — Зриньски 2:1 Голы: 1:0 Роберт Жуль (4'), 2:0 Роберт Жуль (11'), 2:1 Franko Sabljic (71') ЛАСК: Tobias Lawal, Philipp Ziereis, Андрес Андраде, Феликс Луккенедер, Флориан Флеккер (Санусси Ба, 70'), Sascha Horvath (Марин Любичич, 80'), Бранко Йовичич (Максим Таловеров, 70'), Рене Реннер, Роберт Жуль, Ибраим Мустафа (Ленни Пинто, 53'), Мозес Усор (Томас Гойгингер, 53') Зриньски: Марио Чуже (Ivan Jukic, 54'), Неманья Бильбия, Matija Malekinusic (Franko Sabljic, 67'), Dario Canadjija, Tarik Ramic (Mato Stanic, 46'), Antonio Ivancic (Томислав Киш, 67'), Mario Ticinovic (Kerim Memija, 82'), Matej Senic, Ivica Batarelo, Josip Corluka, Марко Марич Предупреждения: Sascha Horvath (33'), Бранко Йовичич (67')

В параллельной игре греческий «Олимпиакос» на своем поле сломил сопротивление сербского клуба «Чукарички» с результатом 3:1. За хозяев забили Аюб Эль-Кааби, который оформил дубль, и Константинос Фортунис, за гостей — Алекса Янкович.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Олимпиакос — Чукарички 3:1 Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (3'), 2:0 Костас Фортунис (16'), 3:0 Айюб Эль-Кааби (40') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Мариус Врусаи, Панайотис Рецос (Джаксон Поросо, 70'), Nicolas Freire, Кини Марин, Мади Камара (Santiago Hezze, 59'), Висенте Иборра, Георгиос Масурас (Густаво Скарпа, 59'), Пеп Бьель (Сотириос Александропулос, 83'), Костас Фортунис, Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 70') Чукарички: Djorde Ivanovic (Ze Mario, 86'), Ibrahima N'Diaye (Aleksa Jankovic, 46'), Nemanja Tosic, Stefan Kovac (Marko Docic, 46'), Самбу Сиссоко, Nikola Stankovic (Igor Miladinovic, 69'), Viktor Rogan (Bojica Nikcevic, 46'), Luka Subotic, Uros Drezgic, Miladin Stevanovic, Filip Samurovic Предупреждения: Bojica Nikcevic (61'), Панайотис Рецос (66'), Кини Марин (85')

Ответные матчи состоятся 31 августа.