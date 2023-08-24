ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы»
  • 23:01
    • «Карабах», «Аякс» и загребское «Динамо» победили в финале квалификации Лиги Европы
  • 22:31
    • «Айнтрахт» не смог обыграть «Левски» в финале квалификации ЛК
  • 19:44
    • Медведев, Рублев, Алькарас, Джокович и другие узнали первых соперников на US Open
  • 19:10
    • Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open
    Все новости спорта

    ЛАСК и «Олимпиакос» добыли победы в квалификации Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы ЛАСК Олимпиакос
    Завершились последние два первых поединка финала квалификации Лиги Европы.

    «Олимпиакос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Олимпиакос»

    Австрийский ЛАСК в родных стенах переиграл «Зриньски Мостар» из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. На дубль Роберта Цуля гости ответили точным ударом Неманьи Библии.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    ЛАСК — Зриньски 2:1
    Голы: 1:0 Роберт Жуль (4'), 2:0 Роберт Жуль (11'), 2:1 Franko Sabljic (71') ЛАСК: Tobias Lawal, Philipp Ziereis, Андрес Андраде, Феликс Луккенедер, Флориан Флеккер (Санусси Ба, 70'), Sascha Horvath (Марин Любичич, 80'), Бранко Йовичич (Максим Таловеров, 70'), Рене Реннер, Роберт Жуль, Ибраим Мустафа (Ленни Пинто, 53'), Мозес Усор (Томас Гойгингер, 53') Зриньски: Марио Чуже (Ivan Jukic, 54'), Неманья Бильбия, Matija Malekinusic (Franko Sabljic, 67'), Dario Canadjija, Tarik Ramic (Mato Stanic, 46'), Antonio Ivancic (Томислав Киш, 67'), Mario Ticinovic (Kerim Memija, 82'), Matej Senic, Ivica Batarelo, Josip Corluka, Марко Марич Предупреждения: Sascha Horvath (33'), Бранко Йовичич (67')

    В параллельной игре греческий «Олимпиакос» на своем поле сломил сопротивление сербского клуба «Чукарички» с результатом 3:1. За хозяев забили Аюб Эль-Кааби, который оформил дубль, и Константинос Фортунис, за гостей — Алекса Янкович.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Олимпиакос — Чукарички 3:1
    Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (3'), 2:0 Костас Фортунис (16'), 3:0 Айюб Эль-Кааби (40') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Мариус Врусаи, Панайотис Рецос (Джаксон Поросо, 70'), Nicolas Freire, Кини Марин, Мади Камара (Santiago Hezze, 59'), Висенте Иборра, Георгиос Масурас (Густаво Скарпа, 59'), Пеп Бьель (Сотириос Александропулос, 83'), Костас Фортунис, Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 70') Чукарички: Djorde Ivanovic (Ze Mario, 86'), Ibrahima N'Diaye (Aleksa Jankovic, 46'), Nemanja Tosic, Stefan Kovac (Marko Docic, 46'), Самбу Сиссоко, Nikola Stankovic (Igor Miladinovic, 69'), Viktor Rogan (Bojica Nikcevic, 46'), Luka Subotic, Uros Drezgic, Miladin Stevanovic, Filip Samurovic Предупреждения: Bojica Nikcevic (61'), Панайотис Рецос (66'), Кини Марин (85')

    Ответные матчи состоятся 31 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?
  • «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» отыграется на новичке лиги
  • «Челси» — «Лутон Таун». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Реал Сосьедад» выиграть в дебютном матче Захаряна?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Иран — Бразилия
  • Баскетбол
  • Завтра в 12:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Иордания — Греция
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Южный Судан — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Грузия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры