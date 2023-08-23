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    «Аль-Наср» Роналду вышел в групповой этап азиатской Лиги чемпионов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Саудовский «Аль-Наср», за который выступает футболист сборной Португалии Криштиану Роналду, обыграл дубайский «Аль-Ахли» в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов со счетом 4:2

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    Для команды из Саудовской Аравии встреча началась благоприятно — уже на 11-й минуте счет в игре открыл нападающий Андерсон Талиска. Однако полузащитник гостей Яхья Альгассани оформил дубль, забив на 18-й и 46-й минутах.

    На 88-й минуте защитник «Аль-Насра» Султан Аль-Ганнам сравнял счет. В добавленное время саудовская команда сумела забить еще дважды и вырвать победу. Талиска оформил дубль, а еще один мяч записал на свой счет Марцело Брозович, отличившийся с передачи Криштиану Роналду.

    Эта победа позволила «Аль-Насру» выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

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