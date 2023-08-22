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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Шалимов отреагировал на увольнение Ярошика из «Оренбурга»

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    Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Если говорить про "Оренбург", то ещё в прошлом сезоне до зимы при Личке у них были проблемы с выездными матчами. Почти все очки команда набрала дома. Из девяти гостевых игр только в одной одержали победу. "Оренбург" был ярко выраженной домашней командой. Связано это с тем, что в Оренбурге искусственное поле — оно быстрое. Плюс хороший подбор игроков. Селекция, на мой взгляд, отработала хорошо. Смогли найти игроков под стиль быстрой игры Лички. С ними было тяжело играть дома, потому что была скорость.

    У Ярошика были две выездные игры. В принципе они неплохо сыграли — в том числе у "Рубина" взяли одно очко. Но вот домашние матчи у них не пошли. Если говорить про "Оренбург", то для них плюс, что тренируются на быстром поле. Команда хорошая, игроки техничные. Всё это ведёт к тому, что они должны быть домашней командой — делать акцент на невыездных играх, чего мы сейчас не увидели. Может, Ярошику не хватило времени. В матче с "Уралом" получили удаление, а "Краснодар" в хорошей форме. Ты же разговариваешь с тренером и понимаешь, контролирует он ситуацию или нет. Может, люди, которые финансируют команду, хотят видеть результат и боятся, что клуб вылетит. Наверное, не хватило терпения. Не знаю, какой Ярошик тренер. Ситуация была сложной, а решение клуба можно понять.

    Наверное, можно было бы чуть-чуть подождать. Если ты понимаешь, что твой козырь — это искусственное поле, то на этом надо делать акцент. В моё время "Спартак" тренировался в манеже на искусственном поле, первые матчи тоже там играл. Мало у кого из соперников тогда были шансы», — сказал Шалимов «Чемпионату».

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