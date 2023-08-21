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    Ярошик: Моя ситуация в клубе становится тяжелой

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    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своем возможном уходе из клуба после поражения от «Ахмата» (0:4).

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    «Надеюсь, я подобрал правильное слово, назвав нашу игру позором. Почему так происходит? В этот раз мы просто отдали игру. В этом сезоне мы пропускаем много простых мячей. Мы также плохо играем на последних 30 метрах, ничего не можем создать у чужих ворот.

    Эта игра могла стать для меня последней? Я слышу такое впервые, но после такой игры, когда мы имеем всего одно очко и последнее место в таблице, моя ситуация в клубе становится тяжелой.

    При каком раскладе я готов уйти сам? Это вопрос к руководству, потому что я стараюсь делать всю работу, готовить команду», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» после пяти туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице/

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