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    «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Арсенал» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 2-го тура АПЛ.

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    Единственный гол в этом матче был забит на 54-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, а полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор уверенно пробил с точки.

    Уже на 67-й минуте защитник «канониров» Такэхиро Томиясу получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но это не помешало «Арсеналу» победить.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Мартин Эдегор (пенальти) (54') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд (Джесуран Рак-Сакьи, 83'), Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Шейк Омар Траоре, Джордан Айю, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп (Науиру Ахамада, 74'), Одсонн Эдуард Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли (Габриэль Магальяйнс, 70'), Эдвард Нкетиа (Жоржиньо, 79'), Букайо Сака (Александр Зинченко, 89'), Кай Хаверц, Деклан Райс, Мартин Эдегор (Якуб Кивёр, 89'), Такэхиро Томиясу, Вильям Салиба, Бен Уайт, Томас Парти, Арон Ремсдейл Предупреждения: Джордан Айю (27'), Такэхиро Томиясу (60'), Такэхиро Томиясу (67'), Шейк Омар Траоре (90 + 1'), Кай Хаверц (90 + 4')

    В следующем матче лондонская команда встретится 26 августа с «Фулхэмом», а «Кристал Пэлас» сыграет в тот же день с «Брентфордом».

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