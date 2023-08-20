Месси выиграл свой первый трофей в США

«Интер Майами» в финале Кубка лиг обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти — 1:1, 10:9.

Аргентинский нападающий Лионель Месси открыл счет во встрече на 23-й минуте матча, забив свой очередной гол за клуб. На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счет во встрече. В серии пенальти «Интер» оказался точнее — 10:9.

Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, это первый титул в истории клуба.

На дебютном для себя турнире в США Месси провел за «Интер Майами» семь матчей, забил 10 голов и сделал одну голевую передачу.