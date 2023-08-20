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    Клопп назвал ошибкой удаление Мак Аллистера: «40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с удалением полузащитника Алексиса Мак Аллистера в матче с «Борнмутом».

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    На 58-й минуте игры хавбек «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости.

    Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку. Теперь Мак Аллистеру грозит 3 матча дисквалификации.

    «Это жестко, не стоило давать красную карточку. Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание. Мы должны поговорить с руководителями лиги.

    Был контакт, но контакт в игре происходит постоянно. Если судья показал бы желтую карточку, никто не сказал бы: "Кстати, тебе нужно еще раз посмотреть эпизод".

    Количество раз, которое меня уже спрашивали об этом, показывает, что это стоит обсудить снова, что мы, вероятно, и сделаем/

    Мак сказал, что он его коснулся, но несильно. Если представить список пунктов, которые нужны для красной карточки, то единственная галочка стоит напротив касания», — сказал Клопп ВВС.

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