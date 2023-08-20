Клопп назвал ошибкой удаление Мак Аллистера: «40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с удалением полузащитника Алексиса Мак Аллистера в матче с «Борнмутом».

На 58-й минуте игры хавбек «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости.

Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку. Теперь Мак Аллистеру грозит 3 матча дисквалификации.

«Это жестко, не стоило давать красную карточку. Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание. Мы должны поговорить с руководителями лиги.

Был контакт, но контакт в игре происходит постоянно. Если судья показал бы желтую карточку, никто не сказал бы: "Кстати, тебе нужно еще раз посмотреть эпизод".

Количество раз, которое меня уже спрашивали об этом, показывает, что это стоит обсудить снова, что мы, вероятно, и сделаем/

Мак сказал, что он его коснулся, но несильно. Если представить список пунктов, которые нужны для красной карточки, то единственная галочка стоит напротив касания», — сказал Клопп ВВС.