«Дженоа» — «Фиорентина»: счет матча 1:4, обзор голов

одержала гостевую победу над(4:1) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

Первый гол «Фиорентина» забила уже на 5-й минуте. Отличился защитник команды Кристиано Бираги.

Уже спустя 6 минут игрового времени гости удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитник Джакомо Бонавентуры.

На 40-й минуте форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес сделал счет разгромным — 3:0.

На 56-й минуте гости забили 4-й гол в этой встрече. Полузащитник гостей Роландо Мандрагора отличился забитым голом.

Единственный гол «Дженоа» забил на 58-й минуте. Защитник хозяев Давиде Бираски оказался в нужное время в нужном месте и забил гол престижа.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Фиорентина 1:4 Голы: 0:1 Кристиано Бираги (5'), 0:2 Джакомо Бонавентура (11'), 0:3 Николас Гонсалес (40'), 0:4 Роландо Мандрагора (56'), 1:4 Давиде Бираски (58') Дженоа: Josep Martínez, Давиде Бираски, Маттья Бани, Раду Дрэгушин, Сильван Хефти (Хоан Васкес, 60'), Мортен Френнруп, Милан Бадель (Филип Ягелло, 59'), Мортен Торсби, Аарон Мартин (Калеб Экубан, 59'), Mateo Retegui, Альберт Гудмундссон Фиорентина: M'bala Nzola (Lucas Beltran, 82'), Йосип Брекало, Джакомо Бонавентура (Gino Infantino, 88'), Николас Гонсалес (Риккардо Соттиль, 72'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 82'), Артур Мело, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Michael Olabode Kayode (Додо, 82'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Mateo Retegui (21'), Кристиано Бираги (22'), Джакомо Бонавентура (34'), Маттья Бани (80'), Никола Миленкович (87')

В следующем матче «Фиорентина» встретится 24 августа с «Рапидом», а «Дженоа» сыграет 27 августа с «Лацио».