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    Рахимов: Знаю, от кого и для чего пошла информация о том, что меня уволят из «Рубина»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в пятом туре РПЛ прокомментировал информацию о том, что его могут уволить в ближайшее время.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Я даже знаю, от кого пошла информация и для чего. Знаю не краем уха, а целыми ушами! Наш футбольный мир совсем небольшой.

    Надо понимать, что все, что происходит, идет по кругу. Я все это прекрасно понимаю. Не думаю, что на это нужно обращать внимание. Если к этому придет, то для этого есть руководство клуба. У нас сроки невечные: ни тут, ни в жизни, когда‑нибудь это придет. Но думать и обращать внимание мы не будем.

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    • Я не вижу ничего страшного в том, что кто‑то расшатывает. Давайте закроем тему, но, кажется, что это продолжится. Когда есть неудачи, об этом говорят. Вчера ночью не мог уснуть, потому что было столько звонков. Обычно я не отключаю телефон, потому что хочу быть на связи, но в этот раз пришлось отключить его. Ну пишут и пишут, сейчас еще что‑нибудь придумают те же самые люди», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» может стать Станислав Черчесов.

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