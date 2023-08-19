Рахимов: Знаю, от кого и для чего пошла информация о том, что меня уволят из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в пятом туре РПЛ прокомментировал информацию о том, что его могут уволить в ближайшее время.

«Я даже знаю, от кого пошла информация и для чего. Знаю не краем уха, а целыми ушами! Наш футбольный мир совсем небольшой.

Надо понимать, что все, что происходит, идет по кругу. Я все это прекрасно понимаю. Не думаю, что на это нужно обращать внимание. Если к этому придет, то для этого есть руководство клуба. У нас сроки невечные: ни тут, ни в жизни, когда‑нибудь это придет. Но думать и обращать внимание мы не будем.

Я не вижу ничего страшного в том, что кто‑то расшатывает. Давайте закроем тему, но, кажется, что это продолжится. Когда есть неудачи, об этом говорят. Вчера ночью не мог уснуть, потому что было столько звонков. Обычно я не отключаю телефон, потому что хочу быть на связи, но в этот раз пришлось отключить его. Ну пишут и пишут, сейчас еще что‑нибудь придумают те же самые люди», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» может стать Станислав Черчесов.