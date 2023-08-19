Иванов заявил, что испытывает радость, когда видит «Урал» на первом месте в турнирной таблице

Президентподелился впечатлениями от победы надв матче 5-го тура РПЛ (1:0).

«Испытываю большую радость, когда вижу "Урал" на первом месте в турнирной таблице. Но туда не смотрю, если честно. Мы будем смотреть после 30 тура. Так что играть еще 25.

Как удается держать такую марку успеха? Все просто: ребята тренируются, готовятся и тренерский штаб делает свою работу, а она в первую очередь дает свои плоды. Цели мы не корректировали, потому что прошло всего пять туров. А что их менять? Нужно тренироваться, играть, а дальше посмотрим, что будет», — цитирует Иванова Sport24.

«Урал» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.