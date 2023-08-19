Гончаренко: Это движение вперед, взять три очка при плохой игре

Главный тренеростался недоволен действиями команды в матче пятого тура РПЛ с

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с 300‑летием. Нам было тяжело, "Балтика" хорошо действовала. Это движение вперед, взять три очка при плохой игре. После забитого мяча мы начали играть на удержание. Мы могли выходить в более быстрые атаки. Глубоко сели в центральной зоне. Игроки, которые вышли на поле, улучшили движение в группе атаки, несколько раз зацепились за мяч», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Урал» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.